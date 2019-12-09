خلفان يكشف عن أخطر ما تدبره قطر لدول الخليج

أحمد عادل شعبان
حذر ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - من الدور القطري خلال الفترة المقبلة بعد وجود أنباء عن زيارات متبادلة بين مسئولين قطريين ومسؤلين من بعض الدول المقاطعة لقطر.
وقال "خلفان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : استراتيجية قطر المقبلة لمجلس التعاون هي محاولة تفكيك التحالف العربي....ليس إلا وستذكرون ما اقول لكم .
وأضاف: انقاذ قطر من ورطتها بتنظيم كأس العالم في الدوحة...يأتي بعودتها الى مجلس التعاون لغايات التعاون وليست لغايات هدم التعاون..
وتابع: اعلان قطر التخلي عن الإخوان يفترض ان يكون اعلانا رسميا .. والا كأنك يا بو زيد ما غزيت.
ظهر11:52 ص
فجر
05:18
شروق
06:47
ظهر
11:52
عصر
14:39
مغرب
16:57
عشاء
18:27