» وائل جمعة يتصدر تويتر بعد تغريدته التي أغضبت الزمالكاوية

09 ديسمبر 2019 - 07:13 ص

دشن عدد من جماهير الزمالك ، والأهلي هاشتاجات مضادة ، أحدها لدعم وائل جمعة ، والآخر للهجوم عليه.



بدأت الأزمة بعدما كتب وائل جمعة تغريدة قال فيها: الحياه علمتني ان الكومبارس عمره مايكون بطل ......طير انتا.



ولم يُعرف ماذا قصد جمعة بهذه التغريدة ، لكن نشطاء زملكاوية دشنوا هاشتاج مسيئا لوائل جمعة ، قبل أن يدشن نشطاء أهلاوية هاشتاج داعم لجمعة ، واصفين إياه بالأسطورة.



ويبدو أن جمعة تابع حالة الجدل التي أثارها ، فكتب جملة ذات مغزى قال فيها: الحسن البصري سألوه يوما لم لا تأبه لكـلام الناس ؟ فقال لهم : أنا حين ولدت ولدت وحدي و حين أمــوت أموت وحــدي و حين أوضــع في القبر أوضع وحدي ... و حين أحاسب بين يديه تعالى احاسب وحدي فإن دخلت النار دخلت وحدي وإن دخلت الجنة دخلت وحدي فمالــي و الناس".