شريف مدكور يعلن عن إصابته بفيروس في الدم

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شريف مدكور
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فيسبوك

سرطان القولون

شريف مدكور

فيروس بالدم

أعلن الإعلامي شريف مدكور، لمتابعيه، عبر حسابه على "فيس بوك"، إصابته بفيروس بالدم، أدى إلى ارتفاع درجة حرارته لخمس أسابيع متواصلة، موضحًا أن العلاج الكيميائي يضعف مناعة الجسم.

وظهر "مدكور" في فيديو لايف، عبر الـ"فيس بوك"، ليكشف سبب غيابه الفترة الماضية من على مواقع التواصل الاجتماعي، مبررًا ذلك بتعبه الفترة الماضية بسبب هذا الفيروس.

وقال "مدكور": "أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، أنا كابرت شوية وبقيت أنزل ‏الشغل وأعافر واشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة، في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي وأنا ‏معملتهاش، إن أنا الناس اللي كانت بتسلم عليا كنت بسلم عليهم وببوسهم، فأنا جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده بيبقى في الدم ‏وموجود عند كل الناس بس بيبقى بنسب قليلة".‏

وأضاف: "أنا طلع عندي لغاية 900 وده أدى إن درجة ‏حرارتي بقالي خمس أسابيع واصلة لـ 39 ونص، هو مالوش علاج غير إن الجسم يحاول يتخلص منه، وده اللي بيحصل لكن أنا عندي أنيميا ‏بسبب الكيماوي والمناعة قلت عندي وده طبيعي جدا لأي حد بياخد كيماوي".‏

وكان قد أعلن شريف مدكور منذ فترة عن إصابته بسرطان القولون، حيث خضع لعملية استئصال للورم في الأيام الماضية، ويتابع حاليًا العلاج بالكيماوي.

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