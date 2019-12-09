جريمة بشعة ضحيتها مصرى تهز الكويت

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تعرض مصرى لحادث بشع بمنطقة السالمية بالكويت، بعدما اعتدى عليه شابان كويتيان بـ"ساطور"، بسبب خلاف مروري، ما أدى إلى إصابته بقطع في شرايين ساقه، وجروح عميقة في الرأس، وذلك وفقًا لما ذكرته جريدة "الرأى" الكويتية.

ونقل المواطن المصري إلى مستشفى مبارك الكبير، ليدخل العناية المركزة، متأثرًا بإصاباته البالغة.حسبما ذكرت الجريدة.

وذكر مصدر أمني كويتي، أن الشاب المصري دخل في خلاف مروري مع مواطنين كويتيين، أجبراه على التوقف، ومن ثم الاعتداء عليه بـ"ساطور".

وأكد المواطن المصري بعد إفاقته أنه لا يعرف الشخصين اللذين اعتديا عليه، لكنه أخبر رجال المباحث بأوصافهما ونوع مركبتهما.

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