"الخطيب" يظهر العين الحمراء للاعبى الأهلى

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طلب محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمّ شمل الفريق خلال الفترة المقبلة والسيطرة على اللاعبين بعد الأحداث التى شهدتها مباراة الهلال السودانى من مشادات بين بعض اللاعبين.

وطالب "الخطيب" من مدير الكرة، بمنع تكرار حدوث هذه الأمور خلال الفترة المقبلة، وإلا سيكون هناك عواقب يصعب تحملها تشمل عقوبات رادعة، لا سيما فى ظل توفير كل متطلبات اللاعبين والجهاز الفنى، ويتبقى فقط تحقيق نتائج جيدة والتتويج بالبطولات.

جاء ذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية مشادة كلامية بين أحمد فتحى ورامى ربيعة، بالإضافة إلى إلقاء وليد أزارو، مهاجم الفريق، قميص التدريب على الأرض، اعتراضًا على عدم مشاركته فى المباراة.

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