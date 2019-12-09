"دا كل اللي أقدر أقوله ".. تعليق عمرو موسى على أزمة سد النهضة

09 ديسمبر 2019 - 10:28 ص

علق السفير عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على مفاوضات سد النهضة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: "الدردشة في الموضع دا، غير مستحبة".

وأضاف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع مراسلة فضائية "الحدث اليوم"، أن المفاوضات في سد النهضة تفصيلية وبحدود زمنية، وفي منتصف الشهر المقبل ستضح أمور المفاوضات، لافتَا إلى أن الدولة هي المسئولة عن مسار المفاوضات، معقبًا: "كل اللي أقدر أقوله أتمنى التوفيق".

وتابع: "الأزمة في الدول العربية خطيرة جدًا، وتؤثر على الجميع بما فيهم المجتمع المصري، لخطورة الموقف شرقا وغربا وجنوبا".