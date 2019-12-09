  • الإثنين 09 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:11 ص
بحث متقدم
طفلي السلم

والدة طفلي السلم تعاود الظهور بمفاجأة تقلب موازين القضية

المديرة المنتقبة منى القماح

مفاجأة.. مديرة قصر الثقافة المنتقبة راعية لطلاب الكنيسة الإنجيلية

غادة عبد الرازق

مخرج سينمائي: غادة عبد الرازق وراء تفكيري بالانتحار

عمرو موسي

"دا كل اللي أقدر أقوله ".. تعليق عمرو موسى على أزمة سد النهضة

أمير قطر

الجار الله: أمير قطر "ظلال" لشباب الخليج

الخطيب

"الخطيب" يظهر العين الحمراء للاعبى الأهلى

بالصور.. انفجار يهز مركز شرطة فى مالمو بالسويد

جريمة بشعة ضحيتها مصرى تهز الكويت

شريف مدكور

شريف مدكور يعلن عن إصابته بفيروس في الدم

وثيقة " باتريوت"

"وثيقة باتريوت" فى منزل سارق أسرار"أبل"

الناشط العراقي

بسلاح كاتم للصوت.. اغتيال ناشط عراقي

مخرج سينمائي: غادة عبد الرازق وراء تفكيري بالانتحار

الصفحة الأخيرة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بـ"إطلالة جريئة" غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل

#

"قنديل": جماعة الإخوان بيعبدوا العجل

#

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة "مثيرة"

#

غادة عبد الرازق لـ"تريزيجيه": جامد جدًا

انتحار

غادة عبد الرازق

عادل رضوان

كشف المخرج عادل رضوان، عن أن الفنانة غادة عبد الرازق وراء تفكيره في الانتحار، وذلك بسبب خسارته جميع أمواله بعد اعتذارها عن استكمال فيلمها معه، ورفضها استرجاع المبلغ، وفق قوله.

وأوضح المخرج عادل رضوان، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق بدأت معه تصوير فيلم بعنوان "رؤية"، وفي نص الأحداث رفضت استكمال التصوير، كما رفضت رد المبالغ التي حصلت عليها كأجر عن الفيلم، ما تسبب له في خسائر كبيرة.

وأصدر المخرج بيانا قال فيه "الفيلم توقف وخسرت كل فلوسي، وبعت شقتى وسيارتي من أجله، ومقدرتش أخذ حقي منها،... وكتر الصدمات ضعفتني وكسرتني ولأول مرة في حياتي أفكر في الانتحار".

وأشار المخرج عادل رضوان في بيانه الذي تناقلته الصحف أنه يثق في منظومة العدالة بمصر.

جدير بالذكر، أن عادل رضوان، منتج ومخرج مصري، ولد بحي السيدة زينب بالقاهرة في 7 ديسمبر 198، تخرج من كلية فنون جميلة جامعة القاهرة، وهو صاحب شركة (Media Plus ) التي اعتادت أن تعمل في الإعلانات ثم التسويق الإلكتروني، قبل أن تتحول في عام 2016 إلى الإنتاج الفني السينمائي، ويُعد فيلم (رؤية) باكورة أعمال الشركة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "كارتيرون" يحذر لاعبى الزمالك من زيادة الوزن
» مي عز الدين عن دينا الشربيني: "على طبيعتها"
» حقيقة عودة أحمد على لصفوف "ذئاب الجبل"
» «الصحة» تكشف أماكن توافر مصل الأنفلونزا.. وهذا تكلفته
» المصرى بدون راحة استعدادًا لـ "ذئاب الجبل"
» أحمد فهمي يفجر مفاجأة مدوية عن مرضه
» الكشف عن مرض علاء الشربيني: قد يتسبب في بتر القدم
» فايلر: لا أريد هذا اللاعب في الأهلي
» وفاة مطرب شهير عن عمر يناهز 21 سنة
» أحمد حلمي يعلن وفاة المعجب الذي غيّر حياته: ادعوا له
» وائل جمعة يتصدر تويتر بعد تغريدته التي أغضبت الزمالكاوية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس