» المصرى بدون راحة استعدادًا لـ "ذئاب الجبل"

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رفض إيهاب جلال المدير الفنى للمصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية والانتظام فى التدريبات، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب والمقرر إقامتها الخميس 12 ديسمبر الجاري على استاد السويس الجديد ضمن مباريات الدورى المؤجلة.

ويؤدى الفريق مرانه على استاد بورسعيد فى الخامسة مساءً، على أن يخضع اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة اينوجو رينجرز بالكونفدرالية، لجلسات استشفاء وتدليك وبعض التمرينات الخفيفة لإزالة آثار الإرهاق والمجهود البدني الذي تم بذله خلال المباراة.

وحقق المصري فوزًا على إينوجو رينجرز النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد الإسكندرية.

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