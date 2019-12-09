والدة طفلي السلم تعاود الظهور بمفاجأة تقلب موازين القضية

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طفلي السلم
طفلي السلم

إيمان هاني

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دي إم سي

ايمان الحصرى

طفلي السلم

ظهرت سها السيد، والدة طفلي السلم، بتفاصيل جديدة عن الواقعة قائلة: "أخدت الطفلين لحماتي ولعمهما لما صاحبة البيت طردتنا بسبب تراكم الإيجار 5 أشهر، بعد ما رفض يدفع، ولكن حماتي رفضت تدخلني وخدوا الولدين، فجأة لقيت الدنيا كلها بتكلمني بتقولي ولادك على السلم".

وأضافت "السيد"، خلال مدخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "عم الأطفال ووالدهما رموهما على السلم"، لافتة إلى أن والد الطفلين يرفض تسجيل الطفل الثاني، ويساومها على القائمة وحقوقها حتى يسجل الطفل".

وتابعت: أنهم دفعوا الإيجار المتأخر عن طريق التبرعات، وأن الأب تعهد في جلسة عرفية بفرش المنزل ودفع ألفين جنيه شهريًا، معلقة: "والله العظيم أنا ما رميت أولادي، أبوهم وعمهم إللي رموهم، وإللي حصل كان صعب عليا، ولكن أبوهم ربنا شايل ستره من عليه".

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