» «الصحة» تكشف أماكن توافر مصل الأنفلونزا.. وهذا تكلفته

09 ديسمبر 2019 - 10:37 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإفراج عن 70 ألف جرعة من مصل الأنفلونزا، وأصبح المصل متواجدًا في مركز التطعيمات القومية و13 جهة أخرى بتكلفة 65 جنيهًا.

كما تقوم شركة فاكسيرا بتوفير المصل في جميع منافذها حول الجمهورية، ويتميز المصل بمواكبته للتحويرات والتطورات الجديدة للفيروس، ويعتبر المصل الجديد هو الأكثر أمانًا على الإطلاق.

وقد تعاقدت فاكسيرا على 750 ألف جرعة تم توفيرها جميعًا في هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والتي أفرجت بدورها عن 70 ألف جرعة، وستقوم الوزارة بالإفراج عن باقي الجرعات يوم الإثنين المقبل، وستقوم الوزارة بتوفير 500 ألف جرعة بمنافذها الرسمية، ليتبقى نحو 250 ألف جرعة ستقوم شركة فاكسيرا بتوزيعها على 13 جهة تطعيمات موزعة على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر، أن السوق قد عانت خلال الفترة الأخيرة من اختفاء مصل الأنفلونزا، الأمر الذي قوبل من المواطنين بحالة من التذمر، خاصة مع أهمية المصل لفئات خاصة مثل "الحوامل والرضع وأصحاب الأمراض المزمنة".

وتصل نسبة انتشار الفيروس إلى 10% سنويًا بين سكان العالم، بحيث ترتفع حالات الإصابة لتتخطى الـ5 ملايين، من بينهم حوالي 500 ألف حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض.