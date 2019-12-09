عمرو أديب: "مصر عايشة على الورق"

09 ديسمبر 2019 - 11:11 ص

قدم الإعلامي عمرو أديب، مقترحًا للدولة، بأن تستغل الأعداد الكبيرة في الجهاز الإداري للدولة، والدفع بهم في مكاتب الشهر العقاري لحل أزمة قلة الموظفين، قائلاً: "الشهر العقاري بيجيب دخل مضمون".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مصر تتجه نحو الرقمنة، ولهذا يجب أن يتم تحديث طريقة عمل الشهر العقاري، معقبًا: "مصر عايشة على الورقة، وعلى الاستمارة".

وتابع: "لا مانع من اشتراك القطاع الخاص في تطوير الشهر العقاري، معقبًا: "هو ليه بنتعامل مع القطاع الخاص على أنه كلمة أبيحة ولما أتكلم عنه تتعبروا كلامي أبيح"، منوهًا بأن القطاع الخاص مسئول عن تشغيل 70% من قوة العمل في مصر.