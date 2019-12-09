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إيمان العاصي تحتفل بالكريسماس مع ابنتها وتثير الجدل

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ايمان العاصي
ايمان العاصي

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صدى البلد

علي عبد العال

أحمد موسى

الإسكندرية

تداول مقطع فيديو للفنانة إيمان العاصي، وهي تحتفل مع ابنتها بأعياد الكريسماس، ما عرضها لبعض الانتقادات.

ونشرت الفنانة دنيا المصري، عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو لها بصحبة الفنانة إيمان العاصي وهما ترقصان حاملتين ابنتهما على كتفيهما في احتفالية خاصة بالكريسماس على أنغام أغنية "I will survive ".

ولاقي الفيديو تفاعل رواد مواقع التواصل، حيث أشاد البعض بطريقة إيمان العاصي بالاحتفال، وجاءت التعليقات كالآتي: "بنتكم، شبه بعض، أوووي"،" الأمهات الفرفوشة اللي علي طبيعتها الجمال كله?".


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