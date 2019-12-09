» هل الأكل والشرب يلزم المضمضة بعد الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

09 ديسمبر 2019 - 12:11 م

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: "هل يجوز الأكل والشرب وأنا متوضئ؟.

ورد عبد السميع، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قائلاً: إن الأكل والشرب لا ينقض الوضوء، فمن أكل أو شرب بعدما توضأ فوضوئه صحيح ولا يكون انتقض.

وفي سياق آخر أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن الحديث أثناء الوضوء لا يفسده ولكنه خلاف الأولى وهو الصمت والسكينة والتدبر في غسل الأعضاء.

وأضاف: "إذا أتى المتوضئ شخص فليرد عليه السلام وإذا قال له "زمزم" كما هو شائع، فيرد عليه قائلا "اللهم اجمعنا"، لأن هذا يعتبر دعاءً، أما غير ذلك فلا يجوز لمن يتوضأ الحديث مع أي شخص آخر".