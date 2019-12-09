ودائع البنوك حلال أم حرام.. الإفتاء تحسم الجدل بكلمة واحدة

إيمان هاني
رد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، على سؤال ورد بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء مفاده: "هل وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها حلال أم حرام".
وقال عبدالسميع عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك،: "الشخص الذي يودع مالا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.
وأضاف عبدالسميع في فتوى سابقة له، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات، معقبا: "ودائع البنوك تخلص في كلمة واحدة وهي "استثمار".
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