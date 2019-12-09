  • الإثنين 09 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:09 م
بحث متقدم
البغدادي

الفيديو المتداول عن تصفية البغدادي.. " لعبة فيديو"

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندي:"آن الأوان أن نسجد لله علي نعمة الرئيس"

ارشيف

مفاجأة.. "جينيس" تحرج تامر حسني فى هذا الأمر

عمر البشير

حكم نهائي ضد "البشير".. فى هذا الموعد

الإفتاء

ودائع البنوك حلال أم حرام.. الإفتاء تحسم الجدل بكلمة واحدة

ارشيف

إخلاء سبيل 107 متهمين بأحداث تظاهرات سبتمبر

الإعلامي عمرو أديب

"ما علاقة زوجته" .. أديب يحرج "شيف" شهير

المديرة المنتقبة منى القماح

مفاجأة.. مديرة قصر الثقافة المنتقبة راعية لطلاب الكنيسة الإنجيلية

سعوديات

سعوديات يقتحمن مهنة الباريستا..هذه التفاصيل

أحمد موسي

موسى يفجر كارثة مصلحة الشهر العقاري

ودائع البنوك حلال أم حرام.. الإفتاء تحسم الجدل بكلمة واحدة

آخر الأخبار

الإفتاء
الإفتاء

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

حكم الصلاة بالمكياج...الإفتاء تحسم الجدل

#

"الإفتاء" تحسم الأمر بشأن إخراج زكاة المال بالتقسيط

#

الحكومة تحسم الجدل حول شراء القمح من المزارعين

#

«الإفتاء» توضح حكم تجسس أحد الزوجين على تليفون الآخر

البنوك

ودائع

محمد عبد السميع

رد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، على سؤال ورد بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء مفاده: "هل وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها حلال أم حرام".

وقال عبدالسميع عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك،: "الشخص الذي يودع مالا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.

وأضاف عبدالسميع في فتوى سابقة له، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات، معقبا: "ودائع البنوك تخلص في كلمة واحدة وهي "استثمار".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يسدد 2 مليون جنيه لمدافعه السابق
» هل الأكل والشرب يلزم المضمضة بعد الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
» استقرار نسبي بسعر الذهب بالمحافظات
» إيمان العاصي تحتفل بالكريسماس مع ابنتها وتثير الجدل
» السيسي يأمر بسرعة بدء الاختبارات الإلكترونية للجامعات
» "كارتيرون" يحذر لاعبى الزمالك من زيادة الوزن
» مي عز الدين عن دينا الشربيني: "على طبيعتها"
» حقيقة عودة أحمد على لصفوف "ذئاب الجبل"
» «الصحة» تكشف أماكن توافر مصل الأنفلونزا.. وهذا تكلفته
» المصرى بدون راحة استعدادًا لـ "ذئاب الجبل"
» أحمد فهمي يفجر مفاجأة مدوية عن مرضه

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس