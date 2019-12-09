حكم نهائي ضد "البشير".. فى هذا الموعد

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السودان

محكمة

البشير

حكم

صادر

تصدر محكمة  سودانية حكمها النهائي على الرئيس المعزول عمر البشير، السبت المقبل بتهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام، وفقًا لما أكدته وسائل إعلام سودانية.

وتصل عقوبة تلك التهم للسجن أكثر من 10 سنوات؛ كما يواجه البشير دعاوى جنائية عديدة تتعلق بتقويض النظام الدستورى وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة.

وفي السياق نفسه، كشفت جهات تابعة لنظام البشير تنظيم مسيرة في الخرطوم تزامنًا مع إعلان الحكم النهائي عليه تحت مسمى الزحف الأخضر.

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