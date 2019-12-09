  • الإثنين 09 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:02 م
بحث متقدم
قيادي حوثي يهاجم معلمة

صادم.. قيادي حوثي يهين معلمة أمام تلاميذها

وزير التعليم

"التعليم" تعاقب طلاب فيديو الرقص بقرار قاسٍ

الرئيس الروسي والحقيبة النووية

"الحقيبة النووية".. تعرف على أسرارها

محمد الغول

برلماني لأصحاب المعاشات: اطمنوا الرئيس موصى عليكم

سيد مصطفي

أشرف زكي عن تسول "سيد مصطفى": عنده مشكلة وهنحلها

ارشيف

إيقاف روسيا 4 سنوات ومنعها من البطولات الدولية

رشدي اباظة ومحمود المليجي

لأول مرة.. تفاصيل مثيرة عن "رشدي أباظة" و"المليجي"

الكاتبة فريدة الشوباشي

الشوباشي لـ"الرئيس": محظوظون بك

البغدادي

الفيديو المتداول عن تصفية البغدادي.. "لعبة فيديو"

عمر البشير

حكم نهائي ضد "البشير".. فى هذا الموعد

برلماني لأصحاب المعاشات: اطمنوا الرئيس موصى عليكم

الحياة السياسية

محمد الغول
محمد الغول

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

برلماني يصدم أصحاب المعاشات بخبر غير سار

#

برلماني: إنجازات الرئيس السيسى تمثل طفرة غير مسبوقة

#

الحكومة تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

#

مدير معهد القلب: "الرئيس موصينا عليكم يا مصريين"

وجّه محمد الغول، عضو مجلس النواب، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهات وتعليمات مباشرة لوزارة المالية والتضامن بعدم المساس بأموال التأمينات والمعاشات وعودتها من وزارة المالية إلى الصناديق الخاصة بالتأمينات والمعاشات، معقبا: "اطمنوا الرئيس موصي عليكم".

وأضاف "الغول"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن البعض آثار شائعات حول مضاربة الحكومة بأموال المعاشات والتأمينات في البورصة.

وتابع: عودة هذه الأموال تعطي طمأنينة للمواطن، لأنه خلق نوع من اللغط لدى البعض حول حصوله على مستحقاته عند خروجه على المعاش.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بسبب "البحرين"..فجر السعيد تحرج الفنانة أصالة
» أشرف زكي عن تسول "سيد مصطفى": عنده مشكلة وهنحلها
» معيط: احتياطي النقد الأجنبي 45,2 مليار دولار نهاية أكتوبر ويغطى 8 أشهر
» سطور مضيئة لـ "حقى" فى ذكرى وفاته
» الفيلر والبوتوكس يشوهان وجه زوجة تامر حسنى
» الزمالك يسدد 2 مليون جنيه لمدافعه السابق
» هل الأكل والشرب يلزم المضمضة بعد الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
» استقرار نسبي بسعر الذهب بالمحافظات
» إيمان العاصي تحتفل بالكريسماس مع ابنتها وتثير الجدل
» السيسي يأمر بسرعة بدء الاختبارات الإلكترونية للجامعات
» "كارتيرون" يحذر لاعبى الزمالك من زيادة الوزن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس