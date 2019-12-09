"التعليم" تعاقب طلاب فيديو الرقص بقرار قاسٍ

09 ديسمبر 2019 - 02:02 م

استنكرت بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الطلبة وهم يؤدون وصلة رقص داخل الفصل.

وقالت "كشك"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي": "المشهد ده حالة فردية، منقبلش أن الفيديو ده يتكرر في المدارس، اللي حصل في الفيديو ده كان مقصود بدليل أنه أتصور، وجار التحقيق مع المشرف العام ومشرف الدور".

وأضافت "كشك"، أنه تم فصل الطلاب الذين ظهروا في الفيديو لمدة 15 يوما، وسيتم فصلهم إذا تكرر الحدث، لافتة إلى أنه تم نقل المعلمة التي ظهرت في الفيديو للتدريس في مرحلة أقل حتي تستطيع التحكم في الفصل، معقبة: "كلهم طلاب في الصف الثاني الثانوي".