مفاجأة..نجيب محفوظ يشهد ضد زوجة المشير عامر في المحكمة

أثار الكاتب عمار على حسن، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن شهادة الكاتب العالمي، نجيب محفوظ، ضد زوجة المشير عبد الحكيم عامر، الفنانة برلنتي عبد الحميد، بسبب نزاع على ملكية شقة.

وكتبت عمار على حسن، في تغريدته عبر "تويتر"، قائًلا: "لم تتمكن برلنتي عبد الحميد زوجة المشير عبد الحكيم عامر من الاستيلاء على شقة بالإيجار في حي العجوزة زعمت أنها ملك لها".

وتابع: "استعان مالك العمارة بشهادة الأستاذ نجيب محفوظ الذي كان يسكن وأسرته في طابق يسبق شقة برلنتي فشهد لصالحه، اللافت أن القاضي حكم بالعدل دون خوف رغم الاستبداد أيامها".

لكن تلميحات "عمار" حول الاستبداد في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، دفعت نجل الكاتب والصحفي الكبير، محمد حسنين هيكل، للدفاع عن نظام "عبد الناصر".

ليرد عليه في سلسلة من التعليقات قائًلا: "فهم نظام حكم عبد الناصر يتطلب وضع مجموعة من الأمور أمام عينيك، كان التنظيم السياسي يراقب أي انحراف من المسئولين ويكتب تقاريره التي يرى البعض أنها استبداد حكم عبد الناصر لكنها كانت ضمانات القضاء على أصحاب النفوذ فلا يمكن لأي مسئول في ظل حكم عبد الناصر أن يستغل نفوذه".

وأضاف: "عبد الناصر أرسى دعائم الدولة المدنية العصرية عمادها التكنوقراط في قيادة الوزارات وكانت وزاراته شبابا متوسط أعمارهم 35 عاما وضم المرأة لأول مرة وزيرة حكمت أبو زيد ورفض أي نفوذ أو استغلال نفوذ حتى أنه غضب وعاقب علي صبري يومًا عندما علم أنه أدخل أثاثا لبيته من المطار بلا جمارك"، وفق قوله.

وكان قد تزوجت الفنانة برلنتي عبد الحميد، من وزير الحربية المشير عبد الحكيم عامر وأنجبا ولدا هو عمرو عبد الحكيم عامر، وقد كتبت كتابا حول هذا الزواج بعنوان "المشير وأنا" صدر عام 1993، كما أصدرت العام 2002 كتابا آخر بعنوان "الطريق إلى قدري.. إلى عامر" وتقول إنه أفضل توثيقا من كتابها الأول.

وتوفيت برلنتي في 1 ديسمبر 2010 بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد إصابتها بجلطة في المخ.