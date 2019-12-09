قطر تعلن عن وصول وفد رفيع المستوى للسعودية

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أعلنت دولة قطر، وصول وفد رفيع المستوى على رأسه وصل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، إلى الرياض، اليوم الإثنين، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عبر حسابها على«تويتر» :« وزير الدولة للشؤون الخارجية يصل إلى الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية».

وأضافت الوكالة القطرية، أن "أمير البلاد سيحضر حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي".


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