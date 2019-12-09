«لبنان تغرق».. الأمطار تغطي شوارع لبنان (صورة)

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لبنان تغرق

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هطلت الأمطار الغزيرة والسيول على لبنان، اليوم الاثنين، خاصة في منطقتي الجناح - السان سيمون والسلطان إبراهيم بمدخل بيروت الجنوبي.

وأفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، بأن السيول دخلت إلى المنازل والمحال التجارية وتحولت الطرق إلى بحيرات من المياه، وأغرقت السيارات بالكامل.

كما اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي التي فاضت عبر المجاري التي لم تعد تستوعب كميات المياه"، في منطقة الجناح والسان سيمون.

وظهرت تسجيلات مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، توضح غرق منطقة السلطان إبراهيم بمدخل بيروت الجنوبي أيضًا، مستخدمين هاشتاج "لبنان يغرق" على غرار "لبنان ينتفض" الذي يصاحب التغريدات التي تتحدث عن الاحتجاجات في لبنان المندلعة منذ 17 أكتوبر الماضي.

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