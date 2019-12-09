عبدالعال عن اتفاق أردوغان والسراج: لن نقف مكتوفي الأيدي

09 ديسمبر 2019 - 04:50 م

في أول تعليق من البرلمان على الاتفاقية التي عقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر لن تقف مكتوفي الأيدي ضد أي تهديد لأمنها الجوي أو المائي، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بأي عبث من أية دولة أجنبية على الحدود الغربية في دولة ليبيا.

جاء ذلك في تعقيبه على البيان العاجل من النائب مصطفى بكري، بشأن توقيع اتفاقية بحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

وشدد عبد العال على أن الاتفاق "يمثل خطرا على مصر ويخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، موجها التحية لموقف الخارجية المصرية التي أعلنت رفضه.

وقال عبد العال "هذا الاتفاق مرفوض، وليس كل من ترادوه لحظات الجنون أن يعبث أو يقترب من الحدود الجوية أو البرية أو البحرية المصرية نسمح له بذلك".

وتابع "لن نقف ولن نسمح بأي عبث في حدودنا أو على مقربة من حدودنا البحرية، وسنتصدى لهذه المهاترات التي تحدث في لحظات من الجنون لدى البعض".