توجيه رئاسي هام بشأن مشروعات هيئة قناة السويس

09 ديسمبر 2019 - 04:53 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، وذلك خلال لقاءه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

جاء ذلك خلال تصريح للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى تنول الاجتماع مُتابعة الموقف التنفيذي الخاص بعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها، وأبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، وتنمية الكوادر البشرية، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حالياً لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة.

كما وجّه الرئيس بمواصلة إنجاز المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، خاصةً من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الهيئة وحوكمة إدارتها وتعظيم الموارد الذاتية، ما يساهم في زيادة حركة السفن، وأخذا في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية الإقليمية والدولية، التي تستدعي إعداد الدراسات الدورية اللازمة لرصد انعكاساتها.

وبحسب المتحدث الرسمي فإنّ الفريق أسامة ربيع استعرض خلال الاجتماع محاور تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، عن طريق التحديث الشامل لمحطات الإرشاد ومراكز الحركة بطول مجرى القناة، وتزويدها بأحدث الوسائل العلمية لتصوير ورصد الحركة على مدار الساعة.

كما استعر جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، من خلال منظومة متكاملة للإصلاح وإدارة الأصول والمشروعات وتطوير الأعمال وتنمية رأس المال، لا سيما في ظل أهمية تلك الشركات في تقديم الدعم الفني وصيانة الوحدات البحرية، مع عرض ما تم في هذا الصدد من حلول سواء بدمج أو إعادة هيكلة بعض الشركات.