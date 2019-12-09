رئيس البرلمان يهاجم الحكومة: «مش عايزين يشتغلوا»

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هاجم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الحكومة بسبب عدم إنجازها قانون الشهر العقاري ووضع خطة لتسويق المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن البرلمان سيقوم بمناقشة قانون جديد للشهر العقاري، إضافة إلى تفعيله.

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، إن البرلمان لن ينتظر الوزراء، في سن هذا القانون، معقبًا: «مش عايزين يشتغلوا.. حنشتغل احنا وسنقوم بدور المجلس والحكومة».

وحذر عبدالعال الحكومة من عدم سرعة الانتهاء من قانون الشهر العقاري، ووضع خطة لتسويق المحاصيل الزراعية، قائلًا: «إحنا حنشتغل مكان الحكومة وحنوزع النواب على المحليات».


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