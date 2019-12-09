» الأرصاد تحذر المواطنين

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نصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة؛ تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

وأضاف في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري عبر القناة الأولى، أن معدلات درجات الحرارة خلال فصل الخريف هذا العام طبيعية خلال ساعات النهار والليل.

وأشار إلى أنه من المتوقع وجود حالة من عدم استقرار الطقس وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، بنهاية الأسبوع الجاري.

ولفت إلى أنه مع نهاية فصل الخريف يتوقع حدوث موجات من اضطرابات وتقلبات حالة الطقس.

يأتي ذلك في ظل سيطرة الطقس البارد على كافة أنحاء البلاد لا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.


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