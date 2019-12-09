» الخطيب يسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج

يسافر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، غدًا إلى فرنسا في رحلة علاجية تستغرق أسبوعين على الأقل.

وكشفت الأشعة والفحوصات التي خضع لها الخطيب مؤخرًا، عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبًا فى الحوض، بالإضافة إلى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه الآلام الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشي.

ولم يتطرق العلاج الذى تلقاه محمود الخطيب، طوال الفترة الماضية إلى ما كشفت عنه الأشعة التى أجراها بالأجهزة الحديثة، مما دعا البروفيسور الفرنسى المتخصص فى العظام وآلام العمود الفقرى الذى يشرف على علاجه إلى خضوع الخطيب لجلسات علاج طبيعى من نوع خاص، فيما خصص له حذاءًا بمواصفات معينة للتغلب على اعوجاج العمود الفقرى والحوض وقصر إحدى القدمين، وسوف يستمر هذا الأمر لفترة طويلة، وفى ضوئها يتم تقييم الحالة من وقت لآخر.

وسافر محمود الخطيب لفرنسا مؤخرًا لعرض حالته على أحد الأطباء هناك، إلا أن طبيبه المعالج طلب عودته للاطمئنان عليه قبل العودة للقاهرة لمباشرة أعماله في الأهلي.