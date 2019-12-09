» أول تعليق من «الفيفا» على قرار حظر روسيا

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روسيا

الفيفا

حظر روسيا

قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الاثنين، حظر مشاركة روسيا في الأولمبياد وبطولات العالم في مجموعة من الرياضات لأربع سنوات.

ومن جانبه علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على قرار الحظر خلال بيان مقتضب له "أخذ "الفيفا" في الاعتبار القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.. "الفيفا" على تواصل مع الوكالة الدولية ورابطة الاتحادات الرياضية الصيفية الأولمبية الدولية ASOIF ، للتحقق من تأثير هذا القرار على كرة القدم".

واستبعد المسؤولون الرياضيون في روسيا، أن يكون لهذا القرار أي تأثير على منتخب روسيا لكرة القدم، واستضافة بطرسبورغ مباريات كأس أمم أوروبا 2020، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

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