» الموت يفجع لاعبا شهيرا

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كهرباء الإسماعيلية

توفي اللاعب أحمد سليمان نجم فريق كهرباء الإسماعيلية السابق، اليوم الاثنين، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

وأعلنت أسرة المتوفى دفن الجثمان عقب وصوله من ماليزيا والذى لم يتحدد بعد .

ويعد أحمد سليمان من مواليد مدينة بورسعيد، ويقيم حتى وفاته في دولة ماليزيا، حيث لعب أحمد سليمان آخر موسم له مع فريق كهرباء الإسماعيلية الموسم الماضي، وقرر اعتزاله اللعب بعدها.

هذا وتمتع احمد سليمان الشهير فى بورسعيد بأحمد بن الشيخ بشعبية وحب كبير بين جموع البورسعيدية لما كان يمتلكه من علاقات طيبة كانت تربطه بالجميع ممن حوله.


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