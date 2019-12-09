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غوتيريش يدعو كوريا الشمالية للعمل من أجل السلام

عرب وعالم

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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المصريون ووكالات

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، كوريا الشمالية إلى "العمل من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية والتفاوض مع الولايات المتحدة في هذا الشأن".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وكان المتحدث يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من إعلان بيونغ يانغ الأحد، إجراء مناورات في موقع "Sohae" لإطلاق الصواريخ، الذي وعدت بيونغ يانغ إغلاقه خلال المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة.
وقال دوغريك: "موقف الأمين العام من حيث المبدأ يتمثل في دعوته قادة كوريا الشمالية إلى العمل من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة والتفاوض مع الولايات المتحدة".
وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قمة تاريخية للمرة الأولى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ- أون، في 12 يونيو/حزيران 2018، بسنغافورة.
واتفق الطرفان في القمة على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإرساء سلام دائم في المنطقة.
والقمة الثانية، جمعت الطرفين يومي 26 و27 فبراير/ شباط الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي، إلا أنها فشلت بالتوصل إلى اتفاق.
وعقب القمة الثانية، وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام على أهمية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، واتخاذ خطوات ملموسة للتخلي عن جميع برامج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها. 

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