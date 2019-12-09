  • الإثنين 09 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تعبيرية

5 مقترحات برلمانية لمواجهة «الانتحار»

المخرج سمير سيف

وفاة المخرج سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة

بن سلمان

ولي العهد يعلق على إعلان هام للملك سلمان

أرشيفية

بيان عاجل بالبرلمان لطرد السفير الليبي من مصر

أرشيف

الأرصاد تحذر المواطنين

الملك سلمان

الملك سلمان يأمر بتمديد صرف غلاء المعيشية في 2020

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي هام بشأن مشروعات هيئة قناة السويس

السفير

شاهد.. ضبط سفير دولة أجنبية داخل مكتبة بفعل فاضح

الملك سلمان وأمير قطر

«رويترز»: أمير قطر قد يفاجئ الجميع غدًا في السعودية

الدولار

سعر الدولار يستقر مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

الكويت: الخلاف الخليجي "سيكون جزءا من الماضي قريبا"

عرب وعالم

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نادرة.. روسية تلد 4 توأم من زوجها الخليجي

#

الكويت تتحدث عن طي الخلاف بين دول الخليج

#

رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان

#

برقية عاجلة من أمير الكويت بشأن المصالحة الخليجية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، مساء الإثنين، إن بلاده متفائلة بحل الأزمة الخليجية وأن "هذا الخلاف سيكون جزءا من الماضي في القريب".
وأوضح الجار الله، في تصريح للصحفيين على هامش فعالية بالسفارة القطرية لدى الكويت، إن "خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف (الخليجي) تسير باتجاه إيجابي ووفق خطوات ثابته ومتقدمة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
وتابع: "لسنا قلقون على الإطلاق من الأجواء التي ترافق الجهود الهادفة لإنهاء الخلاف، ومتفائلون بأن هذا الخلاف سيكون جزءا من الماضي في القريب".
وتأتي التصريحات عشية القمة الخليجية التي ستستضيفها الرياض، الثلاثاء، والتي تكتسب أهمية كبيرة في ظل الآمال الكبيرة المُعلقة عليها لوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي، فيما تقود الكويت وساطة لإنهاء الأزمة.
وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.وفي شأن آخر، أشار الجار الله إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض في وقت سابق الإثنين، بحث ترشيح وزير المالية الكويتي السابق نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خلفا لعبد اللطيف الزياني الأمين العام الحالي.
وأضاف: "كان هناك إجماع على هذا الترشيح وسيرفع المجلس الوزاري التوصية لاعتمادها خلال القمة الثلاثاء". -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» وثائق تكشف معلومات صادمة بشأن حرب أفغانستان
» ضبط سفير المكسيك لدى الأرجنتين متهم بـ"السرقة"
» إيران: مستعدون لتبادل أوسع للسجناء مع الولايات المتحدة
» الكويت: الخلاف الخليجي "سيكون جزءا من الماضي قريبا"
» سعر الدولار يستقر مقابل الجنيه في نهاية التعاملات
» توجه المستثمرين السعوديين لزيادة الاستثمار في مصر
» الموت يفجع لاعبا شهيرا
» أسعار الذهب تعاود ارتفاعها مجددًا
» اتفاقية هامة تجمع السعودية وإيران على مائدة واحدة
» تركي آل الشيخ عن وفاته:«أحسن الله عزاكم فيني»
» انتحار شاب في البحيرة بـ"الحبة القاتلة".. تعرف على السبب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس