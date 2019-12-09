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بنس: يجب احترام خيارات العراقيين بعيدا عن التدخلات الخارجية

عرب وعالم

مايك بنس
مايك بنس
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المصريون ووكالات

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دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الإثنين، إلى احترام خيارات العراقيين بعيدا عن التدخلات الخارجية.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها بنس، مع الرئيس العراقي برهم صالح، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية، اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان، أن الجانبين بحثا "الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة عموماً، وكذلك مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية، وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين".

ونقل البيان، عن بنس تأكيده دعم بلاده "لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين في الإصلاح والسلام ونبذ العنف".

وشدد نائب الرئيس الأمريكي، على "أهمية احترام وحماية إرادة العراقيين وخياراتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية" في إشارة إلى إيران.
بدوره، أكد الرئيس العراقي، "الحرص على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني، بعيداً عن التدخلات الخارجية، وبالطرق السلمية".
وشدد على "ضرورة نبذ العنف والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وصون حق أبناء الوطن في التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم".
وفرضت واشنطن مؤخراً عقوبات على 3 من قادة فصائل شيعية مقربة من إيران، لـ"دورهم في قمع الاحتجاجات" المناهضة للحكومة والأحزاب الحاكمة.

وتزايد نفوذ إيران بصورة متصاعدة منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003؛ حيث تحتفظ طهران بعلاقات وثيقة الصلة مع فصائل مسلحة، فضلا عن أحزاب شيعية تحكم البلاد.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 486 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. -

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