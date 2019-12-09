» إيران: مستعدون لتبادل أوسع للسجناء مع الولايات المتحدة

09 ديسمبر 2019 - 10:50 م

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الإثنين، استعداد بلاده لتبادل السجناء بشكل أوسع مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال ظريف في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "مستعدون لتبادل السجناء بشكل أوسع مع واشنطن، الكرة في ملعب الولايات المتحدة بهذا الخصوص".

وأشار إلى إجراء بلاده صفقة مع الولايات المتحدة بوساطة سويسرية، تم بموجبها مبادلة طالب الدكتوراه، شيوي وانغ، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والصينية، بالعالم الإيراني، مسعود سليماني.

وأردف: "تم الإفراج عن سليماني، السبت الماضي، بينما أرسل وانغ، إلى سويسرا عبر طائرة خاصة، من أجل أن تتسلمه بلاده".

يشار أن طهران احتجزت وانغ، في أغسطس/آب 2016، عندما كان يتعلم الفارسية ويبحث في الأرشيف الوطني الإيراني عن مصادر لأطروحة دكتوراه عن تاريخ السلالة القاجارية، التي حكمت إيران بين عامي 1785 و1925.

وفي يوليو/تموز 2017، صدر أمر اعتقال وانغ، وسجنه لمدة 10 أعوام بتهمة "التعاون مع دولة عدوة".