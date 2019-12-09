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مسيحيو العراق يلغون احتفالات أعياد الميلاد احتراما لدماء

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مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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المصريون ووكالات

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"حقوق الإنسان" تكشف: 80 قتيلاً حصيلة مظاهرات العراق

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قرر مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق، الإثنين، إلغاء كافة الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة، احتراماً لدماء المواطنين الذين سقطوا في الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ أكثر من شهرين.
وتضاءل عدد المسيحيين بنسبة 83 بالمئة في العراق، من نحو 1.5 مليون إلى 250 ألف منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003، بسبب أعمال العنف التي طال جزء منها المسيحيين في أرجاء البلاد وخاصة في محافظة نينوى والعاصمة بغداد.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أن المجلس "قرر إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، والاقتصار على أداء الطقوس الدينية في الكنائس".
وأوضح البيان، أن هذا القرار يأتي احتراماً لدماء القتلى والجرحى من المتظاهرين ومن القوات الأمنية، وتضامناً مع أحزان وأوجاع وآلام العائلات المنكوبة.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين. -

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