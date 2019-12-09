تعليق "أديب" على بيان "العدل" بشأن خدمات الشهر العقاري

09 ديسمبر 2019 - 11:30 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على بيان وزارة العدل التي أصدرته عن خدمات الشهر العقاري قائلا: "الله يكون في عون وزارة العدل.. أنتم أبطال بيوجهونا إزاي إحنا جحافل، وكل حاجة في البلد بتعتمد على الشهر العقاري".



وأشار "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الشهر العقاري يعاني من عجز واضح في العمالة، حيث إن عدد الموظفين في مصلحة الشهر العقاري بكل مكاتبه على مستوى الجمهورية يبلغ 6 آلاف موظف، مضيفا: "دي ماسبيرو لوحدها عندها 34 ألف موظف".

