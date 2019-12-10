  • الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نيللي كريم

نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل مرضها الخطير

أديب

عمرو أديب يفتح النار على أردوغان بسبب هذا الأمر

السعودية

إجراء هام بالسعودية بشأن تواجد الرجال والنساء بالمطاعم

شريف مدكور

التفاصيل الكاملة لإصابة شريف مدكور بفيروس خطير

أسعار اللحوم

"الزراعة" تصدم المواطنين بهذا الأمر عن "اللحوم"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على رسالة رئيس البرلمان للحكومة

تعبيرية

5 مقترحات برلمانية لمواجهة «الانتحار»

المخرج سمير سيف

وفاة المخرج سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة

بن سلمان

ولي العهد يعلق على إعلان هام للملك سلمان

أرشيفية

بيان عاجل بالبرلمان لطرد السفير الليبي من مصر

إجراء هام بالسعودية بشأن تواجد الرجال والنساء بالمطاعم

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية تسمح باختلاط الرجال والنساء في هذه المناطق

#

6 أغذية تحافظ على شعرك من الصلع.. تعرف عليها

#

قرار جمهوري مهم بشأن منظمة التعاون الإسلامي

#

غدًا.. بيان حكومي هام في البرلمان بشأن سد النهضة

أعلنت السلطات السعودية إلغاء تخصيص أبواب منفصلة للرجال والنساء بالمطاعم، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود الاجتماعية الصارمة التي فرضها رجال الدين المتشددون في البلاد، وهى القيود التي بدأت المملكة في تخفيفها تدريجياً، إذ أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على «تويتر»، أمس الأول، أنه «لم يعد أمرًا إلزاميًا على المطاعم أن يكون لها مدخل للأسر والنساء، وآخر للرجال بمفردهم».
وبهذا الإعلان يصبح بإمكان المطاعم التوقف عن تطبيق تلك القيود، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم أيضا إلغاء الفصل بين الجنسين في أماكن تناول الطعام داخل المطاعم، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية لوكالة «رويترز»، أمس الأول، بأن القواعد الجديدة «ليست إجبارية»، ما يعنى أن بإمكان أي مطعم الاحتفاظ بمدخل خاص للعائلات وآخر للرجال إذا رأى مالكه ذلك.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المملكة تكشف حقيقة تعديل رسوم الوافدين للبلاد
» وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي حي المرج وحلوان
» وثائق تكشف معلومات صادمة بشأن حرب أفغانستان
» شاهد.. ضبط سفير دولة أجنبية داخل مكتبة بفعل فاضح
» إيران: مستعدون لتبادل أوسع للسجناء مع الولايات المتحدة
» الكويت: الخلاف الخليجي "سيكون جزءا من الماضي قريبا"
» «رويترز»: أمير قطر قد يفاجئ الجميع غدًا في السعودية
» توجيه رئاسي هام بشأن مشروعات هيئة قناة السويس
» الملك سلمان يأمر بتمديد صرف غلاء المعيشية في 2020
» سعر الدولار يستقر مقابل الجنيه في نهاية التعاملات
» الموت يفجع لاعبا شهيرا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس