المدعي العام الإسرائيلي يحذر نتنياهو من ضم "غور الأردن"

10 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

حذر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، الإثنين، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، من ضم أي من مناطق الضفة الغربية بما في ذلك مخططه للإعلان عن ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية.



وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن مندلبليت الذي يشغل منصب المدعي العام أيضًا، أبلغ نتنياهو بأن هذه الخطوة "قد تؤدي إلى فتح تحقيق جنائي دولي يطال قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية مسؤولة عن الضفة الغربية".

ونقل الموقع عن مسؤولين من مكتب ماندلبليت، لم تذكر أسماءهم قولهم إن "المدعية للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تراقب ما يجري وستأخذ بعين الاعتبار آثار هذه الخطوة".

وأعلن نتنياهو أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة اعتزامه ضم "غور الأردن"، حيث قال الأحد، إنه حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية عليه.

والأسبوع الماضي، أعربت بنسودة، عن قلقها بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية بضم غور الأردن.

والشهر الماضي، أعلن نتنياهو، دعمه مشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية، لتشمل وادي (غور) الأردن. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن نتنياهو، أنه سيضم منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت (جنوبي شرقي إسرائيل) إلى سيادة تل أبيب، حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى.