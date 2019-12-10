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إسرائيل تمنع محافظ القدس من عقد اجتماعات أو أنشطة بالمدينة

عرب وعالم

عدنان غيث محافظ القدس
عدنان غيث محافظ القدس
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المصريون ووكالات

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سلمت المخابرات الإسرائيلية، الإثنين، محافظ القدس، عدنان غيث، قرارًا يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات وأنشطة داخل مدينة القدس، لمدة 6 أشهر.
وبحسب القرار، الذي اطلعت عليه الأناضول، والموقع باسم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، فإن المحافظ غيث يمنع من جمع وتقديم مساعدات مالية، باستثناء "المحتاجين"، بدعوى "الحفاظ على سيادة دولة إسرائيل".
وخلال الشهور الماضية، اعتقلت إسرائيل، المحافظ غيث، عدة مرات، كما أخضعته للتحقيق أيضًا.
وفي السنوات الماضية، أغلقت إسرائيل عشرات المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية بداعي ارتباطها بالسلطة أو منظمات فلسطينية بينها حركة "حماس".
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967. -

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