إسرائيل تمنع محافظ القدس من عقد اجتماعات أو أنشطة بالمدينة

نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل مرضها الخطير
عمرو أديب يفتح النار على أردوغان بسبب هذا الأمر
إجراء هام بالسعودية بشأن تواجد الرجال والنساء بالمطاعم
التفاصيل الكاملة لإصابة شريف مدكور بفيروس خطير
"الزراعة" تصدم المواطنين بهذا الأمر عن "اللحوم"
تعليق ناري لـ"أديب" على رسالة رئيس البرلمان للحكومة
5 مقترحات برلمانية لمواجهة «الانتحار»
وفاة المخرج سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة
ولي العهد يعلق على إعلان هام للملك سلمان
بيان عاجل بالبرلمان لطرد السفير الليبي من مصر
المصريون ووكالات
فجر
05:19
شروق
06:47
ظهر
11:52
عصر
14:39
مغرب
16:57
عشاء
18:27