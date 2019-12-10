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أبو مازن: كافة الفصائل الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات

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المصريون ووكالات

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أبو مازن: مصرون على إجراء الانتخابات في الضفة وغزة والقدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، إن "كل الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات، وإننا ذاهبون إليها".
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة" (يستمر 3 أيام)، برام الله.
وأوضح عباس أن لجنة الانتخابات المركزية أبلغته، الأحد، بأن كل الفصائل الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات.
وأردف: "تبقى خطوة واحدة متعلقة بالانتخابات في القدس المحتلة، ولن نقبل بأن ينتخب أهل القدس في غير القدس".
وطالب الرئيس الفلسطيني الدول الأوروبية وغيرها "ببذل مساعيها مع إسرائيل من أجل أن تقبل بإجراء الانتخابات في القدس كما كانت في الانتخابات السابقة".
وكان عباس، قال في رسالة سابقة وجهها للفصائل بغزة، إنه سيصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية يليه عقد لقاء وطني يتم خلاله بحث آليات إجراء الانتخابات.
وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.وفي وقت سابق أعلنت كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى حركتي حماس والجبهة الشعبية موافقتها على إجراء الانتخابات، بينما كشفت حركة "الجهاد" عن رفضها، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من بقية الفصائل. -

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