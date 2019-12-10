بعد سبها محمد رمضان .. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل من جديد

10 ديسمبر 2019 - 07:22 ص

تبرأت ندى الكامل - زوجة الفنان أحمد الفيشاوي - من سبها للفنان محمد رمضان و وصفه بـ"الزفت".



وبدأت القصة حين نشرت "ندى" مقطعا فيديو لسيارتها مما أثار استياء جمهورها ، متهمين إياها بالاستعراض.



ودافعت "ندى" عن نفسها بأنها ترفض تماما الاستعراض أمام الجمهور ، قائلة: زعلانة جدًا لأني ضد فكرة الاستعراض وتفضل تتمادى ما الحكاية بتبقى مرض زي ما بيحصل مع فنانين كتير الأيام دي ، أه بين حاجتك واتبسط بس مش لازم تقرف الناس إنك نمبر زفت وان .



واعتبر متابعون أن ندى الكامل تقصد الفنان محمد رمضان الذي يستخدم كلمة "نمبر وان" كثيرا.



وعادت ندى الكامل وغيرت صورة ملفها الشخصي ، وأكدت أنها ليست المسيئة لمحمد رمضان ، وأن حساب مزيف هو من قام بذلك.



وقالت في منشور جديد: محمد رمضان راجل مكافح ذو عزيمة جبارة .. موهبة متفردة وراجل عصامي .. على المستوى الشخصي إنسان ذو خلق .. وهو صديق لزوجي وشخصية متواضعة وأنا مجبتش سيرة محمد في حاجة ولا كنت بحاول توجيه كلام مباشر أو غير مباشر للأسطورة لأن مش أنا اللي بكتب.



وأضافت: مش عشان تجيبوا clicks تكتبوا كلام غريب من عندكم .. برجاء تحري الدقة قبل كتابة أي Articles واتأكدوا من الحساب اللي بيكتب باسمي .



وأضافت: دا راجل ربنا ادالو حب العربيات زي ما أي حد عنده شغف بحاجة وأنا مقدرش أسقط على محمد لأن عندي نفس الشغف دا .. ازاي أهاجمه.



