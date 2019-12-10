تويتر يغلق حساب الرئاسة السورية.. لهذا السبب

10 ديسمبر 2019 - 09:09 ص

أغلق موقع تويتر أمس الإثنين حساب الرئاسة السورية، عقب بث مقابلة للرئيس السوري بشار الأسد، مع محطة تليفزيون إيطالية.

وكان بشار الأسد قد أجرى مقابلة مع قناة راي نيوز الإيطالية، حيث امتنعت القناة عن بث المقابلة في وقتها المتفق عليه مع الرئاسة في الثاني من ديسمبر الجاري.

وعلقت الرئاسة السورية، على صفحتها الرسمية على فيس بوك: "إن إغلاق حسابها على تويتر جاء بشكل مفاجئ ودون مبرر يذكر".

كما أوضحت أن محطة راي نيوز الإيطالية كانت قد طلبت إجراء حوار مع الأسد، والذي تم إجراؤه في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي، إلا أن المحطة امتنعت عن بثه في الوقت المحدد، والمتفق عليه.