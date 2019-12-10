قرقاش: يجب أن نلتزم بهذا الأمر لحل الأزمة الخليجية

10 ديسمبر 2019 - 09:30 ص

قدم وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، مقترحات لحل الأزمة القطرية بعد تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على صفحته الرسمية على موقع التدوينات "تويتر".

وقال "قرقاش" في تدوينته: "تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسئولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته.

وأضاف في تدوينته: "الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية القطري أكد أن هناك إحراز تقدم في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة القطرية.



