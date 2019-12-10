رئيس الوزراء الجزائري باكيا: لست فاسدا ولم أتقاض رشوة

10 ديسمبر 2019 - 09:50 ص

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لرئيس وزراء الجزائر السابق عبد المالك سلال أثناء محاكمته فيما يعرف بمحاكمة القرن، وهو يبكي أثناء حديثه للقاضي.

وقال سلال: "قولوا ما تحبون لكني لست فاسدا ولم أتلق أي رشوة طيلة حياتي، الجميع يعرفونني ويعرفون أنني بسيط، مضيفا وهو يبكي أرجوك يا سيادة القاضي أنا أبلغ من العمر 71 عاما ولم يتبق لي الكثير في الحياة أنا بريء أقسم بالله العلي العظيم أن بريء".

جدير بالذكر أن القضاء الجزائري حدد اليوم للنطق بالحكم في قضية الفساد التي تشمل مسئولين سياسيين كبار منذ استقلال البلاد 1962، وكانت نيابة محكمة سيدي محمد بالجزائر ، طلبت الأحد الماضي توقيع عقوبة السجن 20 عاما ضد رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيي بتهمة فساد في قطاع تركيب السيارات وتمويل خفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.



