تفاصيل العلاقة العاطفية التي جمعت إيفانكا ترامب بضابط بريطاني

كشفت وزارة العدل الأمريكية، آخر ما توصل إليه بخصوص العلاقة العاطفية التي جمعت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الامريكي، بكريستوفر ستيل، أحد أشهر ضباط جهاز الاستخبارات العامة البريطاني.

وكان "ستيل" تجمعه روابط قوية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إف.بي.آي، خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقال المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية، مايكل هورتز الذي كشف عن التقرير إنه "يميل" تجاه عائلة ترامب وليس متحيزًا ضدها وذلك بسبب علاقته مع إيفانكا، والتي لم يذكرها تقرير وزارة العدل بالاسم.

وأشار التقرير إلى أن ستيل أهدى إيفانكا هدية فاخرة عبارة عن معطف من إسكتلندا، وأنهما التقيا بعضهما لأول مرة في مأدبة عشاء في عام 2007 عندما كان يدير مكتب روسيا التابع لوكالة الاستخبارات البريطانية، وأن الاثنين ظلا على اتصال لبعض الوقت بعد ذلك.