أزهري: الرسول تزوح " خديجة" زواج صالونات

10 ديسمبر 2019 - 10:22 ص





أكد الشيخ إسلام النواوي، عضو إدارة البحوث والدعوة بالأوقاف، أن مشاعر الحب تختلف عن الزواج، قائلا: "الحياة الزوجية وصفها الله بأنها مودة ورحمة".



وأضاف "النواوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن فترة الخطبة الهدف منها إحداث نوع من التآلف بين الطرفين المقبلين على الزواج، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية تحترم المشاعر.



وأوضح عضو إدارة البحوث والدعوة بالأوقاف، أن الرسول تزوج عن طريق الحب وكانت السيدة عائشة.. وتزوج زواج صالونات وكانت السيدة خديجة.



وتابع:"الرسول حقق نجاحًا في زواح الحب والصالونات، على الرغم أن البعض كان يرى أن زواجه من السيدة خديجة سيفشل بسبب فارق السن بينهما.

