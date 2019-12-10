» "واتساب" يعلن عن الهواتف التي لن يعمل من خلالها في 2020

10 ديسمبر 2019 - 10:34 ص

أعلنت شركة "واتساب" أن تطبيقها لن يعمل على ملايين الهواتف الذكية مع نهاية العام الحالي، خاصة هواتف "ويندوز" التي تستخدم نظامي تشغيل أبل وأندرويد، حسبما نشرت صحيفة " ذا صن" البريطانية".

وأضافت الشركة أنه من 1 فبراير 2020 لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون نظام "أندرويد 2.3.7 أو ما قبله من إنشاء حسابات جديدة علي الواتساب، وكذلك الحال بالنسبة لهواتف أيفون نظام أي أو إس 8 أو ما قبله.

وهناك 0.3% من أجهزة أندرويد لا تزال تعمل بنظام التشغيل القديم وهي حوالي 6 ملايين هاتف ذكي حسبما أعلن جوجل.