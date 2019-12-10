"الحاخام الأكبر" الإسرائيلي يزور دولة خليجية.. لهذا السبب

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شلومو عمار

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فلسطين

القدس

الاحتلال الاسرائيلى

الحاخام الأكبر

في سابقة هي الأولى من نوعها، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، زيارة قام بها الحاخام الأكبر لـ"أورشليم القدس"، شلومو عمار، إلى العاصمة البحرينية؛ ، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.  

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحاخام، التقى بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ونقل التهاني له.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، بحسب وكالة "سبوتنك" أن الحاخام عمار "شارك، خلال الزيارة، في منتدى ديني.

وقوبلت  الزيارة  بموجة غضب موسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مغردين بحرينيين وعرب، يرفضون أي شكل من أشكال التعاون أو التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي .




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