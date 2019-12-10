3 قرارات للأهلي في اجتماع "الشيخ زايد"

10 ديسمبر 2019 - 10:40 ص

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، 3 قرارات بعد الاجتماع الذي عقد بفرع الشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، وجاءت قرارات مجلس إدارة الأهلي على النحو التالي:





- توجيه التهنئة لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي بعدما تلقى المجلس خطابا بحصول الفريق على جائزة اتحاد الاتحادات الإفريقية "اوكسا" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وذلك بعد حصول الفريق لمدة 10 سنوات على بطولة إفريقيا ، وهذه الجائزة تمثل أفضل إنجاز لفريق رياضي نسائي .









- كما قرر المجلس تكليف إدارة الإعلام بالتنسيق مع الإدارة المالية وإدارة التسويق، وبإشراف مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالبدء في الإجراءات الخاصة بهذا التحول الرقمي لتعظيم إيراداته ، مع تقديم تقارير شهرية للعرض على المجلس .







