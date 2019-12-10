» نسرين أمين تفتح النار على محمد سامي :"نجاحي بدون واسطة"

10 ديسمبر 2019 - 10:51 ص

فتحت الفنانة نسرين أمين، النار على المخرج الشاب محمد سامي، بعد إهانته لها والتقليل من موهبتها، لتتصدر بذلك مؤشرات البحث في جوجل، بالأضافة إلى تريند "تويتر".









وخرجت نسرين أمين عن صمتها وهاجمت المخرج محمد سامي، عبر حسابها على "تويتر"،حيث قالت:" الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور...الحمد لله على نعمة القبول.الحمد لله على نعمة الشكل الجميل الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من اى بلطجة او قضايا مريبة الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها.بدون زعل ".





وكان قد أعلنت نسرين أمين، التي قامت بدور سماح فى مسلسل الأسطورة في تصريحات صحفية لها،عن انزعاجها من حذف مشاهد لها من المسلسل لإضافة مشاهد لدور زوجة محمد سامي "مي عمر".









كما شنت نسرين أمين هجوما على الفنانة مي عمر عبر حسابها "تويتر" قائلة: "لو كنت أعلم أن مسلسل الأسطورة بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت.. أنها الكوسة فى أوضح صورها الأسطورة".".









في المقابل،رد محمد سامى، قائًلا:"إن اتهام نسرين أمين لى بانحيازى لزوجتى مي عمر في المسلسل وادعائها حذف بعض المشاهد لها أمر غير منطقى وأعتبره نوعا من الغيرة من زوجتي مى عمر".





وأوضح محمد سامى قائلا: هناك فارق كبير بين مى عمر ونسرين أمين مثلما هو الفارق بين فاتن حمامة وزينات صدقى على الرغم من خفة ظلها، إلا أن تظل نسرين كومبارس، وأن دور "سماح" الذي قدمته في الأسطورة عرفها من خلاله الشارع المصري.









من جهتهم، تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفنانة نسرين أمين، حيث شنوا هجومًا شرسًا على محمد سامي، واصفين اياه بفرض زوجته على الجمهور، وأنها بدون موهبة، وجاءت أبرز التعليقات كالأتي:" نسرين امين فعلا بدأت كومبارس أصلا ف مسلسل أبواب الخوف لما كانت النداهة وفعلا هي بدأت تتشهر بالتدريج واحدة واحدة لحد م وصلت للشهرة دي من تمثيلها الحلو فعلا وقبولها عند الناس اللي مش عند مي عمرو ولا اخته ال منعرفش اسمها اي دي وحشرها ف التمثيل وهي معندهاش ب3 جنيه موهبه" .







