  • الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فايلر

كاف يحدد موعد مباراتي الأهلى وبلاتنيوم بدوري الأبطال

الجزائر

أحكام بالسجن على رؤساء حكومة ووزراء سابقين بالجزائر

ليفربول

"صلاح" يقود تشكيلة ليفربول أمام سالزبورج بدوري الأبطال

15 عاما بالسجن لأحمد أويحيي

السجن 15 عاما لرئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى

عبدالله بن ناصر بن خليفة

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية ويوفد رئيس الوزراء

الإعلامي محمد الباز

الباز: ممالك النار عامل حرقان للإخوان

شريف مدكور

بعد إصابته بمرض جديد.. شريف مدكور يتصدر تريند جوجل

تركي آل الشيخ

بالفيديو.. أول تعليق لتركي آل الشيخ على "شائعة وفاته"

شركة أرامكو

«أرامكو» تستعد لبيع أسهم إضافية خلال 30 يوما

اليسا

رسالة غاضبة من إليسا: "يا ويلكم من ربنا"

تتصدر تريند جوجل..

نسرين أمين تفتح النار على محمد سامي :"نجاحي بدون واسطة"

الصفحة الأخيرة

نسرين أمين
نسرين أمين
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"ما هذا الكفر"..إليسا تفتح النار على هؤلاء

#

"شوية عوانس" تفتح النار على شيرين في السعودية

#

"ليلة زواجي من 3 رجال"..تفتح النار على رانيا يوسف

#

برلمانية تفتح النار على أحمد عز: "مش مصدقة دورك الوطني"

تويتر

محمد سامى

واسطة

نسرين أمين

فتحت الفنانة نسرين أمين، النار على المخرج الشاب محمد سامي، بعد إهانته لها والتقليل من موهبتها، لتتصدر بذلك مؤشرات البحث  في جوجل، بالأضافة إلى تريند "تويتر".

وخرجت نسرين أمين عن صمتها وهاجمت المخرج محمد سامي، عبر حسابها على "تويتر"،حيث قالت:" الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور...الحمد لله على نعمة القبول.الحمد لله على نعمة الشكل الجميل الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من اى بلطجة او قضايا مريبة الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها.بدون زعل ".
وكان قد أعلنت نسرين أمين، التي قامت بدور سماح فى مسلسل الأسطورة في تصريحات صحفية لها،عن انزعاجها من حذف مشاهد لها من المسلسل لإضافة مشاهد لدور زوجة محمد سامي "مي عمر".


كما شنت نسرين أمين هجوما على الفنانة مي عمر عبر حسابها  "تويتر" قائلة: "لو كنت أعلم أن مسلسل الأسطورة بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت.. أنها الكوسة فى أوضح صورها الأسطورة".".


في المقابل،رد محمد سامى، قائًلا:"إن اتهام نسرين أمين لى بانحيازى لزوجتى مي عمر في المسلسل وادعائها حذف بعض المشاهد لها أمر غير منطقى وأعتبره نوعا من الغيرة من زوجتي مى عمر".
وأوضح محمد سامى قائلا: هناك فارق كبير بين مى عمر ونسرين أمين مثلما هو الفارق بين فاتن حمامة وزينات صدقى على الرغم من خفة ظلها، إلا أن تظل نسرين كومبارس، وأن دور "سماح" الذي قدمته في الأسطورة عرفها من خلاله الشارع المصري.


من جهتهم، تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفنانة نسرين أمين، حيث شنوا هجومًا شرسًا على محمد سامي، واصفين اياه بفرض زوجته على الجمهور، وأنها بدون موهبة، وجاءت أبرز التعليقات كالأتي:" نسرين امين فعلا بدأت كومبارس أصلا ف مسلسل أبواب الخوف لما كانت النداهة وفعلا هي بدأت تتشهر بالتدريج واحدة واحدة لحد م وصلت للشهرة دي من تمثيلها الحلو فعلا وقبولها عند الناس اللي مش عند مي عمرو ولا اخته ال منعرفش اسمها اي دي وحشرها ف التمثيل وهي معندهاش ب3 جنيه موهبه" .


بينما علق آخر:" المخرج اللى اسمه محمد سامى ده اتخانق مع الممثلة نسرين الأمين يقوم يقول ايه المخرج المحترم لنسرين أمين "اخرك تبقى عائشة الكيلانى " ربنا يهديها الصحة و يهينها و يسعدها عائشة الكيلانى على قد ما فرحتنا و عالاقل إحنا فاكرين أداء عائشة الكيلانى بالفعل".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» معايير ملكة الكون الجديدة.. تعرف عليها
» حبس صاحب محل بحوزته طن ونصف كبدة فاسدة بالظاهر
» البنوك: «المركزي» يستجيب لشركات التمويل ويعلن عن هذا الأمر
» جوجل يحتفل بـ عفيفة إسكندر.. فمن هي؟
» القوات الأمنية تعلن حالة الإنذار القصوى في البصرة
» نجم الزمالك يرد على "عمرو زكي في ذمة الله"
» نسرين أمين تفتح النار على محمد سامي :"نجاحي بدون واسطة"
» المالية تحذر من التهرب الضريبي.. وهذه عقوبته
» "واتساب" يعلن عن الهواتف التي لن يعمل من خلالها في 2020
» رئيس أركان الجيش العراقي يوجه رسالة مهمة لـ المحتجين
» قرار مفاجيء من الخطيب تجاه محمد مرجان وأمير توفيق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس