الباز: ممالك النار عامل حرقان للإخوان

10 ديسمبر 2019 - 10:51 ص



هاجم الإعلامي محمد الباز، إذاعة القرآن الكريم، بسبب بث محاضرة بعنوان "إنهم يشوهون تاريخ الفاتحين الأوائل"، حيث هاجم المتحدث مسلسل "ممالك النار"، وانتقد الفنان خالد النبوي، وصناع المسلسل.



وقال "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"،أن هذه المحاضرة تضمنت هجوما حادا على مسلسل ممالك النار وصناعه، قد لا نجده على صفحات الإخوان أو في تركيا نفسها، مطالبا بفتح تحقيق في هذه الواقعة من قبل رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس إذاعة القرآن الكريم.



وأضاف: "أنا أوجه خطابا من قلبي لرئيس إذاعة القرآن الكريم، يجب أن تنتبهوا لما يذاع، ومن خرج على الناس في الإذاعة". وتابع:"سليم الأول سرق مصر وجرفها وقتل المصريين، وتم تزوير التاريخ و أوهمونا لسنوات أنه كان فاتحا"، معقبا :" المسلسل "عامل حرقان" للإخوان ".

