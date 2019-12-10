«أرامكو» تستعد لبيع أسهم إضافية خلال 30 يوما

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اكتتاب أرامكو

تستعد شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" لبيع أسهم إضافية بنسبة 15% خلال ثلاثين يوما.

وقالت "رويترز" إن البنوك المرتبة لإصدار الشركة ستمارس خيارا لبيع الأسهم الإضافية بعد 30 يوما من فترة تداولها.

وصدر بيان عن البنوك يؤكد أن خيار بيع الأسهم تمت ممارسته؛ حيث تتمكن الشركة إذا ما باعت أسهما إضافية من جمع  29.4 مليار دولار.

وجمع الطرح الأول للشركة السعودية 25.6 مليار دولار، وتبدأ الشركة الطرح الأكبر في التاريخ يوم الأربعاء في البورصة السعودية.

ولفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، في أول تعليق له بعد طرح عملاق النفط السعودية "أرامكو" للاكتتاب، إلى أنه  "خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة المقبلة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل".

يذكر أن البورصة السعودية، أعلنت في وقت سابق، أن التداول على أسهم عملاق النفط "أرامكو" سيبدأ في 11 ديسمبر الجاري.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أعلنت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة اعتبارا من يوم الاربعاء بالرمز (2222)، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ( ±10%).


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