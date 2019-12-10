» القوات الأمنية تعلن حالة الإنذار القصوى في البصرة

10 ديسمبر 2019 - 11:08 ص

أعلنت قوات الأمن العراقية فرض حالة الإنذار القصوى في البصرة بعد قطع محتجين الطريق المؤدي إلى حقل الرميلة النفطي في البصرة.

في سياق متصل استمرت الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظة الوسط والجنوب، وفي كربلاء ما زال المحتجون يحاولون اقتحام مبني المحافظة والقوات الأمنية تتصدي لهم، وفي بغداد يسود الهدوء ساحة التحرير والخلاني، قبل التظاهرات التي أعلن عنها اليوم، مع انتشار أمني مكثف، حسبما نشرت سكاي نيوز عربية.

وصرح رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي بأن القوات الأمنية متواجدة لحماية المتظاهرين، فيما أعلنت مصادر عراقية أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية لتأمين ساحات التظاهر.

جدير بالذكر أن مصدرا في وزارة الدفاع العراقية أصدر قرارا بسحب فصائل الحشد الشعبي من بغداد.